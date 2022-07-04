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Эксперт назвал возможную причину нападения акул на людей в Египте

Антон Махов
Общество
Эксперт назвал возможную причину нападения акул на людей в Египте
Фото: YouTube / Nat Geo Wild Russia

Случаи нападения акул на людей в египетской Хургаде могли стать следствием подкармливания рыбы с катеров. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил генеральный секретарь Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа.

— Для акулы неестественно нападать на человека. Проблема возникает из-за того, что чаще всего дайверы или организаторы прогулок на туристических лодках, пытаясь привлечь акул, чтобы на них посмотрели туристы, подкармливают рыбу непривычной едой. Например, мясом, — сказал эксперт.

Он отметил, что на некоторых лодках готовят рыбу и после этого выбрасывают остатки в воду. В результате вокруг бортов собираются акулы, передает РИА Новости.

1 июля на курорте около Хургады во время плавания на женщину напала акула и откусила ей руку и ногу. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи от болевого шока.

3 июля стало известно еще об одной смерти в результате нападения акулы в том же районе Хургады.

Ихтиолог Дмитрий Симаков рассказал «Вечерней Москве», что акулы не нападают на людей и стараются не приближаться к ним. Случаи, когда подводные хищники атаковали человека, связаны преимущественно с тем, что они могли перепутать пловца с морским обитателем.

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