Путин заявил о росте числа россиян с риском увольнения

Фото: Администрация президента РФ

Количество россиян, находящихся под риском увольнения в стране увеличивается. Об этом в понедельник, 12 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

— Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день — это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, — отметил он.

В связи со сложившейся ситуацией российский лидер призвал правительство уделить необходимое внимание подобным проблемам и найти правильный выход из них, передает РИА Новости.

В конце августа стало известно, что российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы.

За Москвой в пятерке лидеров следуют Токио, в котором безработица по МОТ в первой половине этого года составила 2,8 процента, Сидней — 3,2 процента, Нью-Йорк — 4,4 процента, Эр-Рияд — 4,5 процента, Лондон — 4,6 процента.