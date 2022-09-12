Эксперт прокомментировал решения стран Европы относительно выдачи виз россиянам

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Заявления от руководства Евросоюза и Еврокомиссии, а также ряда стран, в основном государств Балтии, относительно ужесточения выдачи виз россиянам имеют яркий политизированный характер, но не имеют под собой никаких оснований. Такое заявление сделал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Эксперт отметил, что страны Европы потеряют большое количество денег из-за ужесточения визового режима с Россией.

— Потери мы их не считаем, но, по их заявлениям, для Финляндии, например, только в приграничных городах, которые жили за счет туристов, это более 300 миллионов евро. Италия и ряд других — это миллиарды евро, — отметил он в комментарии «360».

Специалист пояснил, что Россия всегда была в тройке лидеров и по объему туристов, и по покупательной способности, и по экскурсионным услугам.

Граждане России не смогут посещать Литву, Латвию и Польшу даже с шенгенскими визами, сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Nation News.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что это решение значит для России.