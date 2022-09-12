Шапочка из фольги и турникет метро: открылась выставка «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной»

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась новая выставка «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной», посвященная связи времен.

Выпускница Московского государственного художественного института имени Сурикова Елена Ковылина живет и работает в столице, ее работы хранятся в ГМИИ имени А. С. Пушкина, ММОМА, музеях Италии, Германии и США.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Войти на выставку можно через турникет московского метро — он установлен прямо на входе. Сама экспозиция, как рассказала автор, — это художественный эксперимент. Зрителю предлагается пройти небольшой квест: в четырех залах музея декоративного искусства установлены большие кубы из плексигласа, внутри — прекрасно освещенные предметы, как из коллекции музея, так и современные гаджеты. Буковая трубка в виде головы Наполеона Бонапарта соседствует с ярко-оранжевыми кроссовками, чугунный угольный утюг середины XIX века — с современными электронными гаджетами.

И если все музейные экспонаты тщательно подписаны, то гаджеты посетитель должен определить сам. Иногда они искусно запрятаны среди старинных вещей из музея — из коллекции более чем в 250 тысяч предметов устроителям выставки было что выбрать.

Есть и интерактив: под большим панно с бегущими стремительно лошадьми Елена Ковылина сделала 25 шапочек из… фольги. Да-да, тех самых легендарных, «которые несомненно защитят ваш мозг» от нежелательных воздействий любых сил, шутит художница.

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