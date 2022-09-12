В РСТ подвели итоги летнего туристического сезона

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Летний туристический сезон в России прошел успешно, при этом расширилась география поездок по России. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

— По нашим оценкам, сезон достаточно успешно прошел в России. Причиной тому стали в том числе ограничения, связанные с выездным туризмом. Активность работы государства по направлению развития внутреннего туризма тоже дает свои плоды. В частности, программа туристического кешбэка, которая становится все более популярной, — отметил Уманский в комментарии ИА «НСН».

Многие туристы выбирали для поездок такие направления, как Дагестан, Мурманская область, Республика Карелия. Значительно увеличился турпоток в Башкирию, Татарстан, Алтайский край. Кроме того, возросло количество людей, которые в этом году отправились на Дальний Восток.

Ранее эксперты составили список 50 лучших мест для гастротуризма в России в 2022 году. В него вошли 11 объектов Краснодарского края, передает «Царьград».

До этого «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по туризму Николаем Мельником, сколько времени потребуется на создание в РФ всесезонных курортных зон и будут ли они популярны у граждан России.