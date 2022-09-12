Все зависит от вердикта невролога: что может ожидать раненого медведя с острова Диксон

Фото: Unsplash

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова исключила усыпление белого медведя с острова Диксон. Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что может в дальнейшем ожидать бедное животное.

— Дело в том, что у него сломаны ребра, есть гематомы, плюс частичный или полный парез (паралич — прим. «ВМ») тазовых конечностей. Точную степень поражения нервной системы определять будет невролог. Бывает такое травматическое воспаление, однако в последующем оно снимается, нервы восстанавливают свою силу с помощью медикаментозного лечения. Невролог определит чувствительность нервных окончаний. Животное с парезом тазовых конечностей может спокойно жить, если не нарушен желудочно-кишечный тракт, — пояснил он.

При этом эксперт считает, что в Московском зоопарке есть возможности для создания условий для животного, однако неизвестно, каким образом это может быть реализовано.

— Медведь может в действительности остаться на попечении у зоопарка, возможно, там ему создадут условия для жизни. Все сейчас зависит от того, какой вердикт поставит невролог, — сказал специалист.

Ветеринар добавил, что эксперты все равно будут изучать момент, связанный с необходимостью эвтаназии. По его словам, это может произойти в том случае, если медведь не сможет опорожняться самостоятельно: тогда жизнь зверя превратится в мучение, рассказал специалист.

В материале «Вечерней Москвы» можно изучить подробности о состоянии раненого медведя с острова Диксон.