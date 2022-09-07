В Московском зоопарке раскрыли подробности о состоянии раненого медведя с острова Диксон

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В Московский зоопарк белого медведя привезли с Таймыра, где он получил огнестрельное ранение. Транспортировка медведя из Норильска в Москву прошла успешно. Но несмотря на то что он даже позавтракал перед отлетом, медведь находился в сильном стрессе. Его состояние ветеринары по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе.

При этом представители зоосада уточнили, что прошлую ночь пострадавший провел хорошо, аппетит к зверю вернулся:

— Перед сном с аппетитом съел говяжий бульон, утром тоже позавтракал, то есть аппетит к нему вернулся, это очень хорошо.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, состояние животного оценивается как крайне тяжелое.

— Задние лапы по-прежнему неактивны, состояние оценивается как крайне тяжелое. Зоологи очень пристально следят за его состоянием, — отметила Акулова.

В зоопарке врачи осмотрели животное более предметно и выяснили в первую очередь, что это — самец. Кроме того, специалисты обнаружили множественные огнестрельные ранения разного диаметра — порядка 25–30 отверстий. Предположительно, это были выстрелы картечью. Теперь врачам предстоит установить точный диагноз и выяснить, почему у медведя отказали задние лапы. Для этого ему проведут комплексное обследование. После этого можно будет оценивать вероятность того, вернется ли к животному подвижность.

— Одной из вероятных причин пареза задних конечностей специалисты называют отек спинного мозга. Если это так, то прогноз о состоянии медведя будет лучше, чем если у него обнаружат пулю в позвоночнике. Выводы можно будет делать после того, как врачи сравнят рентген-снимки в динамике. К настоящему моменту медведь проснулся после анестезии, он попил и ожидает осмотра невролога, — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова и добавила, что медведь находится под постоянным контролем ветеринарных врачей.

— Они делают все возможное, чтобы его успокоить, — животное находилось в сильном стрессе после перелета. В связи с этим операцию решено отложить на некоторое время, — пояснила директор зоопарка.

Медведь находился под анестезией в течение долгого времени. Чтобы стабилизировать его состояние, специалисты обеспечат ему покой и обезболивание на несколько суток. Все это время животное будет получать антибиотики и противовоспалительные препараты.

5 сентября стало известно, что тяжелораненого медведя перевезли авиацией с острова Диксон в Норильск, где им занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора. Позже его доставили на территорию Московского зоопарка, а во время транспортировки он находился в специальной клетке. Во время первой рентгенографии у пострадавшего обнаружили большое количество инородных предметов, похожих на дробь или пули. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.