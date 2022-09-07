Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Московском зоопарке раскрыли подробности о состоянии раненого медведя с острова Диксон

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В Московском зоопарке раскрыли подробности о состоянии раненого медведя с острова Диксон
Фото: Unsplash

В Московский зоопарк белого медведя привезли с Таймыра, где он получил огнестрельное ранение. Транспортировка медведя из Норильска в Москву прошла успешно. Но несмотря на то что он даже позавтракал перед отлетом, медведь находился в сильном стрессе. Его состояние ветеринары по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе.

При этом представители зоосада уточнили, что прошлую ночь пострадавший провел хорошо, аппетит к зверю вернулся:

— Перед сном с аппетитом съел говяжий бульон, утром тоже позавтракал, то есть аппетит к нему вернулся, это очень хорошо.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, состояние животного оценивается как крайне тяжелое.

— Задние лапы по-прежнему неактивны, состояние оценивается как крайне тяжелое. Зоологи очень пристально следят за его состоянием, — отметила Акулова.

В зоопарке врачи осмотрели животное более предметно и выяснили в первую очередь, что это — самец. Кроме того, специалисты обнаружили множественные огнестрельные ранения разного диаметра — порядка 25–30 отверстий. Предположительно, это были выстрелы картечью. Теперь врачам предстоит установить точный диагноз и выяснить, почему у медведя отказали задние лапы. Для этого ему проведут комплексное обследование. После этого можно будет оценивать вероятность того, вернется ли к животному подвижность.

— Одной из вероятных причин пареза задних конечностей специалисты называют отек спинного мозга. Если это так, то прогноз о состоянии медведя будет лучше, чем если у него обнаружат пулю в позвоночнике. Выводы можно будет делать после того, как врачи сравнят рентген-снимки в динамике. К настоящему моменту медведь проснулся после анестезии, он попил и ожидает осмотра невролога, — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова и добавила, что медведь находится под постоянным контролем ветеринарных врачей.

— Они делают все возможное, чтобы его успокоить, — животное находилось в сильном стрессе после перелета. В связи с этим операцию решено отложить на некоторое время, — пояснила директор зоопарка.

Медведь находился под анестезией в течение долгого времени. Чтобы стабилизировать его состояние, специалисты обеспечат ему покой и обезболивание на несколько суток. Все это время животное будет получать антибиотики и противовоспалительные препараты.

5 сентября стало известно, что тяжелораненого медведя перевезли авиацией с острова Диксон в Норильск, где им занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора. Позже его доставили на территорию Московского зоопарка, а во время транспортировки он находился в специальной клетке. Во время первой рентгенографии у пострадавшего обнаружили большое количество инородных предметов, похожих на дробь или пули. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Зоопарки Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте