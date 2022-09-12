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Появилось видео с возможным виновником гибели семи фазанов в центре столицы

Степан Жирнов

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Появилось видео с возможным виновником гибели семи фазанов в центре столицы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

В распоряжении редакции «Вечерней Москвы» появилось видео с возможным виновником убийства семи фазанов. Птицы жили в одном из кафе, расположенном на улице Бауманской.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как в сторону вольера заведения проходит уличная собака.

Видео: Вечерняя Москва

Ранее сообщалось, что владельцы заведения подозревали неких злоумышленников в том, что они нарочно запустили животное в вольер к птицам, но согласно записи с камер, уличная собака напала на павлинов самостоятельно.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в столичном кафе «Кислород». В результате нападения в вольере погибло семь павлинов, которые были визитной карточкой заведения.

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