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Мосгоризбирком подвел итоги выборов в Москве

Лейла Алиева
Город
Мосгоризбирком подвел итоги выборов в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова объявила окончательные результаты выборов муниципальных депутатов в столице.

— Как распределили 1417 мандатов. «Единая Россия» — 1160 мандатов, «Мой район» — 134, КПРФ — 42, «Справедливая Россия» — 20, «Новые люди» — 20, ЛДПР — 11, «Яблоко» — 3, «Коммунисты России» — 1. Что касается самовыдвиженцев — 26, — рассказала она.

По словам Кирилловой, в районе Люблино кандидат от партии «Единая Россия» и кандидат от ЛДПР получили одинаковое количество голосов. Окончательное решение будет принято сегодня с помощью жеребьевки.

Итоговая явка на выборы составила 33,9 процента. Согласно предоставленным данным, в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 горожан, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.

Голосование стартовало 9 сентября. Москвичи до 20:00 11 сентября могли принять участие в выборах на избирательном участке или на онлайн-платформе. Цифровые ключи, как уточнялось, исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

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