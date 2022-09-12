Эксперт прокомментировал продажу экономного жилья на цокольных и антресольных этажах

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На рынке продажи жилья появились апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Как рассказал руководитель агентства недвижимости в Истре, кандидат экономических наук Александр Саяпин, студии в подвальной части здания, в некоторых случаях без окон или под крышей предлагается приобрести по цене от 1,5 млн. рублей.

Площадь такого жилья варьируется от 12 до 33 квадратных метров. Как правило, подобные студии продают в новостройках. Эксперт отметил, что ранее цокольные и антресольные этажи занимал малый бизнес, сейчас эта тенденция уходит.

— Сейчас эти помещения нарезают на двенадцатиметровые комнатушки и либо сдают под хостел, либо продают, как жилую недвижимость, — пояснил собеседник «Радио 1».

Он отметил, что люди приобретают такую недвижимости из-за небольшой стоимости, так как на новую недвижимость не хватает средств.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила почему не стоит покупать апартаменты в подвалах.