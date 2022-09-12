«Времена меняются»: HR-эксперт рассказала, кому не грозит остаться без работы в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что число россиян, находящихся под риском увольнения в стране, увеличивается. Подобное в первую очередь происходит из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Также сотрудники не торопятся выходить на рынок труда из-за наличия «подушки безопасности» в виде выплаченных зарплат. Такое мнение «Вечерней Москве» выразила эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.

— Порядка 200 тысяч человек из вышеуказанных граждан являлись сотрудниками иностранных компаний, которые ушли из России. Такие сотрудники еще не вышли на рынок труда. Им выплатили 12 зарплат, поэтому они сейчас и не идут на него. Если брать остальные секторы, то падение есть в автомобильной сфере, в некоторых видах производства и услугах. При этом в Москве все хорошо, у людей есть «подушка безопасности». Однако могу сказать, что люди не рвутся на работу, они стали избирательнее относиться к своему выбору. Также можно сказать, что в России не хватает рабочих рук, рабочих профессий. В частности, слесарей, токарей или сантехников. Молодые не идут туда работать. Если взять авиаотрасль, то и она сейчас в простое. Аэропорты ранее били тревогу по поводу того, куда устроить людей. Они начали перемещать своих сотрудников на новые профессии, — пояснила она.

При этом эксперт считает, что разговоры о кризисе в России не имеют ничего общего с реальностью. По ее словам, у обучающихся людей не возникнет проблем с поиском новой работы в случае потери прежнего места.

— В России уже давно идет девальвация навыков. Нынешняя ситуация возникла давно. Сейчас нужны иные навыки, иной опыт — времена меняются. Я считаю, что глобального кризиса не будет для тех людей, которые максимально будут обучаться новым навыкам. Но таких людей единицы, — сказала специалист.

Лоикова считает, что человек перестанет быть востребованным в том в случае, если он не научится быстро перестраиваться и находить себя на новом рынке.