Мать девочки, спасенной от гибели в Новокосино, состояла на профилактическом учете

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Городецкая улица Карта всех событий

Мать девочки, которую спасли от гибели в Новокосино, ранее состояла на профилактическом учете. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, помимо годовалой девочки в семье воспитывался еще один ребенок — мальчик 2010 года рождения.

Прокуратура проводит проверку исполнения федеральных законов о несовершеннолетних. Помимо действий родителей по исполнению своих обязанностей, ведомство даст оценку деятельности ответственных органов системы профилактики.

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Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 12 сентября, на 13 этаже дома, расположенного на Городецкой улице. По предварительным данным, неоднократно судимый 27-летний житель столицы, вынес собственную дочь на балкон квартиры и грозился сбросить ее вниз.

Очевидцы запечатлели этот момент на видео и вызвали полицию. Вскоре злоумышленника задержали, а девочку спасли и передали матери.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Сотрудника правоохранительных органов, который задержал злоумышленника, приставили к награде.