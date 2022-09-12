На столичных избирательных участках результаты «Единой России» оказались выше, чем в ДЭГ

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Анализ результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и традиционного голосования на выборах мундепов в Москве показал, что «Единая Россия» сумела провести в Советы депутатов всех своих кандидатов при очном голосовании в 65 муниципальных образованиях (МО). Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе МГРО ЕР.

Уточняется, что в ДЭГ таких районов только 37. Еще в 45 МО при очном голосовании «Единая Россия» обеспечила победу не менее трех четвертых своих выдвиженцев. В ДЭГ таких районов 84.

Также в восьми муниципалитетах, согласно очному голосованию, «Единая Россия» провела половину или более кандидатов. Еще в семи МО кандидаты-единороссы получают меньше половины мест, если оценивать только по результатам голосования на участках.

Уточняется, что все другие парламентские партии либо сохранили, либо значительно улучшили свое положение.

Кроме того, команда мэра, группа кандидатов, выдвинутых общественным объединением «Мой район», получила 134 депутатских мандата по итогам выборов.

Участник Общественного штаба наблюдателей, депутат Мосгордумы Александр Козлов акцентировал внимание на высокой явке, которую помогло обеспечить широкое внедрение дистанционного голосования.

Итоговая явка на выборы составила 33,9 процента. Согласно предоставленным данным, в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 горожан, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова в понедельник объявила окончательные результаты выборов муниципальных депутатов в столице.