Один человек погиб при обстреле Логачевки в Белгородской области

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В результате обстрела украинскими националистами села Логачевка в Белгородской области погиб один местный житель. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

— К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — рассказал он.

Согласно предварительным данным, при обстреле частично разрушились здания хозпостроек и частных домов, повреждены автомобили и линия электропередач. В настоящее время на территории прекратили подачу газа и электричества, отметил Гладков в своем Telegram-канале.

8 сентября свыше десяти взрывов прогремело в Херсоне. Предполагается, что на территории сработала система ПВО, но следов и вспышек от нее нет. При этом были слышны звуки взрывов.

В конце августа в Белгороде также срабатывала система ПВО. Тогда разрушений в городе не было, никто не пострадал.