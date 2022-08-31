Губернатор Белгородской области сообщил о срабатывании системы ПВО в регионе

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В Белгороде произошло несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПОВ). Об этом в среду, 31 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет, — сказал он.

Губернатор добавил, что на данный момент руководство региона проверяет полученную информацию. Подробности будут уточнены чуть позже, отметил Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что система ПВО сбила беспилотник в пригороде Севастополя. Губернатор региона Михаил Развожаев добавил, что ситуация находилась под контролем. Других беспилотников не наблюдалось.

18 августа стало известно, что на территории Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ обнаружили большое количество мин «Лепесток». Вячеслав Гладков отметил, что основная опасность подобных ударов заключается в неразорвавшихся снарядах и патронах.