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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в пригороде Севастополя. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

— Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового, — сказал он.

В своем Telegram-канале губернатор добавил, что на данный момент ситуация находится под контролем. Других беспилотников не наблюдается.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым и обвинил Москву в отсутствии диалога с Киевом. При этом, по его словам, Киев не станет прекращать военные действия, чтобы успокоить Россию.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что иностранные и украинские политики не раз позволяли себе говорить о возможном «возвращении» Крыма в состав Украины. Однако такие заявления не имеют ничего общего с реальностью, поскольку Россия полностью контролирует эти территории. Он добавил, что Москва будет давать достойный ответ на любые территориальные посягательства.