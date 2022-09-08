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Более десяти взрывов прогремели в Херсоне

Лейла Алиева

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Более десяти взрывов прогремели в Херсоне
Фото: Минобороны РФ

Свыше десяти взрывов прогремели в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в четверг, 8 сентября.

Предполагается, что на территории сработала система ПВО, однако следов и вспышек от нее нет. При этом были слышны звуки взрывов.

Также разрывы снарядов слышались в окрестностях города, передает РИА Новости.

В конце августа в Белгороде также срабатывала система ПВО. Тогда разрушений в городе не было, никто не пострадал.

До этого стало известно, что на территории Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ обнаружили большое количество мин «Лепесток». Вячеслав Гладков отметил, что основная опасность подобных ударов заключается в неразорвавшихся снарядах.

Украинские военные 5 сентября вновь обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. При обстреле никто не пострадал, однако в нескольких домовладениях были выбиты окна, разрушены крыши, заборы и надворные постройки. Также один из снарядов ВСУ попал в колодец с водой.

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