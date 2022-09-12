«Мы не можем остановить время»: психолог назвал пять способов принять свой возраст

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Многим людям непросто принять свой возраст и адаптироваться к новым реалиям жизни. Как с этим справиться, рассказал «Вечерней Москве» психолог Андрей Зберовский. Он также поделился способами касательно того, как дольше оставаться молодыми.

По словам специалиста, наличие постоянного партнера и крепкие доверительные отношения с ним помогут в любом возрасте получать удовольствие от жизни и не задумываться о цифре в паспорте.

— Остановить время мы не можем. Первое, что я советую, — это иметь партнера по отношениям. Статистика гласит, что люди в возрасте гораздо меньше переживают за свой возраст, когда у них есть крепкие партнерские отношения. В таком случае человеку не нужно тратить время на поиски второй половинки, думать, с кем он проведет старость. Крепкие и долгосрочные отношения с партнером — это отличный инструмент от депрессивного состояния и переживаний о возрасте. Стареть вместе всегда веселее и приятнее, чем одному, — уверен Зберовский.

Психолог подчеркнул, что регулярные интимные отношения и большое количество времени, проведенное вместе с партнером, помогут снять дискомфорт от ощущения возраста. Кроме того, в определенном возрасте лучше отселить от себя детей и заниматься своей жизнью.

— Я советую использовать лучшее антидепрессивное средство — секс. Как правило, до 50 лет людям не до интимной жизни. Они заняты карьерой и воспитанием детей. К 50 годам дети вырастают и уезжают из родительского дома. Я рекомендую ускорить этот процесс. Детей нужно отселять после их 20-летия. Нужно освободить время для себя и для отношений со своим партнером. Нужно не спешить и получать удовольствие. Это позволяет снизить дискомфорт от ощущения возраста, — рассказал он.

Специалист уверен, что наличие денег и профессионального статуса делают человека более уверенным в себе, несмотря на возраст:

— Кроме свободного времени, наличие денег, которые можно потратить на свою комфортную жизнь, хорошо отгоняет мысли о возрасте. Высокий социальный статус также играет большую роль. Необязательно иметь свой бизнес и быть начальником. Если человек к 50 годам стал экспертом в своей профессиональной сфере и к нему идут за советом, то это помогает чувствовать плюсы от своего возраста.

Кроме того, нужно найти занятия или хобби, которые делают вас лучше. Человек сможет сравнить себя сейчас с тем, каким он был в более молодом возрасте, и понять, что изменился в лучшую сторону, считает психолог.

— Я рекомендую найти себе достойное и интересное хобби. Например, если мужчина в 30 лет подтягивался 50 раз и может это сделать в более зрелом возрасте, то это придаст ему уверенности в себе. Женщина также должна выполнять отборочные действия, которые помогают понять, что она еще привлекательна. Внимание к своей внешности формирует любовь к себе в любом возрасте, — подытожил Зберовский.