Фестиваль корейской культуры пройдет на ВДНХ 17–18 сентября

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Ежегодный фестиваль корейской культуры и дружбы народов пройдет 17–18 сентября на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в понедельник, 12 сентября.

— 17–18 сентября на территории выставочного комплекса и павильона № 11 «Казахстан» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы пройдет ежегодный фестиваль «Чусок», — говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут посмотреть выставки «Корейский фарфор селадон и его традиции середины XX–XXI веков» и «Фарфор российских мануфактур Кузнецова, Гарднера, Попова и других до 1917 года», выставку «Art.Соцреализм. Страна. Художники. Время», включающую работы художников-реалистов XX века, а также фотовидеопроект «Герои страны» о заслуженных корейцах — обладателях государственных наград.

На открытии фестиваля выступят музыканты, которые исполнят песни Виктора Цоя. Также посетителей ждут показ коллекции одежды от дизайнера Ланы Тян и дефиле в традиционных национальных корейских костюмах, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что фестиваль культуры донорства в России, приуроченный ко Всемирному дню донора костного мозга, пройдет на ВДНХ 17 сентября.