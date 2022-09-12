Пушилин заявил о ликвидации выдвинувшихся к аэропорту Донецка бойцов ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но были уничтожены почти в полном составе. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно. Противник практически в полном составе, вся группа, уничтожен, — рассказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Пушилин добавил, что пообщался с военными и отметил наличие у них боевого настроя и «хороших перспектив». Также он сообщил, что ВСУ продолжают предпринимать безуспешные попытки атак на Красный Лиман.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал Дениса Пушилина

12 сентября Пушилин сообщил об успехах на Артемовском направлении. Однако никаких подробностей он не раскрыл. По его словам, в настоящее время Киев активно следит за всей актуальной информацией с фронта, поступающей также и с российского телевидения.