Сюжет:Ситуация в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но были уничтожены почти в полном составе. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
— Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно. Противник практически в полном составе, вся группа, уничтожен, — рассказал он в видеообращении в Telegram-канале.
Пушилин добавил, что пообщался с военными и отметил наличие у них боевого настроя и «хороших перспектив». Также он сообщил, что ВСУ продолжают предпринимать безуспешные попытки атак на Красный Лиман.
12 сентября Пушилин сообщил об успехах на Артемовском направлении. Однако никаких подробностей он не раскрыл. По его словам, в настоящее время Киев активно следит за всей актуальной информацией с фронта, поступающей также и с российского телевидения.