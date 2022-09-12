Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин сообщил об успехах на Артемовском направлении

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин сообщил об успехах на Артемовском направлении
Фото: glava-lnr.info

Союзные силы России, Донецкой и Луганской народных республик достигли определенных успехов в выполнении боевых задач на Артемовском направлении. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил глава Донецкой народной (ДНР) республики Денис Пушилин.

— Это Артемовское направление, для нас оно является достаточно важным. И сейчас наши подразделения тоже достигли определенного успеха, — заявил он.

Однако никаких подробностей Пушилин не раскрыл. По его словам, сейчас Киев активно следит за всей актуальной информацией с фронта, поступающей также и с российского телевидения, заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

В этот же день Пушилин сообщил о продвижении союзных войск на угледарском направлении. Он уточнил, что украинские военные пытались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, но союзные силы «подпортили» им данный процесс.

Кроме того, представитель Народной милиции ДНР заявил также о продвижении войск и на донецком направлении. По его словам, на подмогу украинским боевикам выдвигались солдаты, но они все были уничтожены.

До этого, 11 сентября, стало известно, что один мирный житель погиб в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. В пресс-службе штаба территориальной обороны Донецкой народной республики призвали жителей города оставаться дома. Им посоветовали не покидать жилища без необходимости и беречь своих близких.

Украина Денис Пушилин Россия Донбасс ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте