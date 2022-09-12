Пушилин сообщил об успехах на Артемовском направлении

Фото: glava-lnr.info

Союзные силы России, Донецкой и Луганской народных республик достигли определенных успехов в выполнении боевых задач на Артемовском направлении. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил глава Донецкой народной (ДНР) республики Денис Пушилин.

— Это Артемовское направление, для нас оно является достаточно важным. И сейчас наши подразделения тоже достигли определенного успеха, — заявил он.

Однако никаких подробностей Пушилин не раскрыл. По его словам, сейчас Киев активно следит за всей актуальной информацией с фронта, поступающей также и с российского телевидения, заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

В этот же день Пушилин сообщил о продвижении союзных войск на угледарском направлении. Он уточнил, что украинские военные пытались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, но союзные силы «подпортили» им данный процесс.

Кроме того, представитель Народной милиции ДНР заявил также о продвижении войск и на донецком направлении. По его словам, на подмогу украинским боевикам выдвигались солдаты, но они все были уничтожены.

До этого, 11 сентября, стало известно, что один мирный житель погиб в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. В пресс-службе штаба территориальной обороны Донецкой народной республики призвали жителей города оставаться дома. Им посоветовали не покидать жилища без необходимости и беречь своих близких.