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Мужчина застрелил двух соседей из ружья под Курском

Юлия Курганова
Происшествия
Мужчина застрелил двух соседей из ружья под Курском
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мужчину, который подозревается в двойном убийстве, задержали в Курской области. Об этом сообщается в понедельник, 12 сентября, на сайте регионального управления СК России.

По версии следователей, 12 сентября мужчина возле своего дома в селе Большое Долженково устроил конфликт с соседями — мужчиной и женщиной. Во время перепалки он схватил ружье и застрелил пару. Потерпевшие умерли на месте.

В настоящее время следователи занимаются осмотром места убийства и сбором доказательств, также был назначен комплекс судебных экспертиз.

12 сентября правоохранительные органы задержали 49-летнего мужчину, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть сожительницы на западе столицы. В воскресенье днем, 11 сентября, в квартире дома по улице Листопадная в Москве было обнаружено тело 43-летней женщины. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть потерпевшей носит криминальный характер и наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы головы, переломов ребер и множественных травм в области туловища.

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