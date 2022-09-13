Задержан мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы на западе Москвы

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улице Листопадная, Москва Карта всех событий

Правоохранительные органы задержали 49-летнего мужчину, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть сожительницы на западе столицы. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

В воскресенье днем, 11 сентября, в квартире дома по улице Листопадная в Москве было обнаружено тело 43-летней женщины. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть потерпевшей носит криминальный характер и наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы головы, переломов ребер и множественных травм в области туловища.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого сожителя женщины, который признал свою вину. Он рассказал, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил сожительницу.

В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

12 сентября сообщалось, что отец грозился выбросить малолетнюю дочь с 13-го этажа. Мужчина находился с ребенком дома. Внезапно он вышел на балкон с дочерью на руках, перевесил ее через перила и начал выкрикивать угрозы о том, что сбросит девочку вниз.