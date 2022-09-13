The Global Times: Путин произнес «знаковую» речь на ВЭФ о гегемонии США

Фото: Администрация президента РФ

Журналист китайской газеты The Global Times Ван Вэн назвал «знаковой» речь президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме о конце доминирования Соединенных Штатов в мировой политике.

— Суть заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию, — отметил обозреватель.

По его мнению, «прошли те времена, когда Вашингтон диктовал миру делать то, что он хотел».

Вэн указал, что на Дальнем Востоке создается «крупнейший в мире» промышленно-производственный пояс, и в последующие два десятилетия случится «крупнейшее в истории перемещение богатства» с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток.

— Выстроена международная модель трансграничного разделения труда между КНР, Японией, Южной Кореей и АСЕАН, и общий объем экспорта региона уже превысил экспорт Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, — подчеркнул он.

Журналист уверен, что РФ ускорит сближение с Дальним Востоком, и поэтому «западные санкции не убьют ее, а создадут новую Россию, которая откажется от иллюзий о Западе и постепенно встроится в Восток, обретая новое «я» и наслаждаясь дивидендами подъема» восточных стран.

7 сентября президент России Владимир Путин, говоря о поставках энергоносителей в Европу на Восточном экономическом форуме, пошутил про мерзнущий волчий хвост из русской сказки. Он отметил, что РФ не станет поставлять в Европу энергоносители вне рамок соглашений, а также соглашаться с навязанными условиями.