Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя принимать витамины

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При каких состояниях не рекомендуется принимать витамины, сообщила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Прием витаминно-минеральных комплексов является одним из способов укрепления иммунитета, поэтому многие начинают приобретать эти препараты с приближением холодов. Но при некоторых заболеваниях витамины противопоказаны, предупредила врач. Например, при язвенной болезни желудка они могут стимулировать жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов.

— Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер — это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности, — рассказала специалист.

Также витаминные препараты могут усугублять течение любых острых воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, отметила Бережная.

— Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие, — объяснила она в интервью радио Sputnik.

Рекомендуется сначала справиться с острым воспалением, а затем принимать витаминно-минеральные комплексы. При хронических заболеваниях ЖКТ, если они не находятся в стадии обострения, такие препараты назначаются, уточнила медик.

Перед приемом витаминов лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы выяснить, нет ли у человека противопоказаний, порекомендовала Бережная.

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