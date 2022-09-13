«Это был кошмар»: Пенкин рассказал о «недостойном» поступке Михалкова

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Певец Сергей Пенкин до сих пор не может забыть обиду, которую ему нанес режиссер Никита Михалков и не извинился.

Кинодеятель пригласил артиста принять участие в съемках его документального фильма «Анна: от 6 до 18». Он был о взрослении старшей дочери режиссера на фоне происходящих в России событий. Снимался он с 1980 по 1993 год.

Михалков вместе со съемочной группой появился на праздновании дня рождения Пенкина в одном из московских кафе в 1988 году. Массовую сцену о «роскошной жизни» знаменитостей решили снять именно там. На празднике были и пожилые родители певца, которых он с трепетом представлял своим гостям, стоя на сцене.

Пока артист говорил слова благодарности родным, а все присутствующие аплодировали, в лицо отцу Пенкина вдруг прилетел букет тюльпанов. Пожилой мужчина опешил от такой выходки, сильно обиделся и сам именинник.

— Это был, конечно, кошмар. Моим родителям, которые фронтовики, вот так вот запросто кинуть в лицо цветы. Я считаю, что это недостойно. Человек говорит о высоком и хорошем, а когда такие вещи делает нехорошие. Человек просто меня использовал и все, — рассказал звезда в интервью на Youtube-канале «Осторожно: Собчак».

Родители певца действительно были очень простыми, но уважаемыми людьми. Мать Пенкина работала уборщицей в церкви, а отец был машинистом на железной дороге. Оба они прошли Великую Отечественную войну и воспитали пятерых детей.

В начале сентября певица Алла Пугачева впервые за долгое время опубликовала в личном блоге пост, посвященный режиссеру Никите Михалкову. Артистка опубликовала отрывок из фильма «Раба любви», режиссером которого является Михалков. Согласно отрывку, главная актриса произносила слова: «Господа, вы звери, господа».