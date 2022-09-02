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«Исчез прекрасный человек»: Пугачева опубликовала пост о Михалкове

Лала Манушакян
Общество
«Исчез прекрасный человек»: Пугачева опубликовала пост о Михалкове
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Алла Пугачева впервые за долгое время опубликовала в личном блоге пост, посвященный режиссеру Никите Михалкову.

— Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков? — написала артистка.

Так, певица разместила отрывок из фильма «Раба любви», режиссером которого является Михалков. Согласно отрывку, главная актриса произносила слова: «Господа, вы звери, господа».

Подписчики, в свою очередь, поддержали певицу и вместе с Примадонной пустились в воспоминания о раннем творчестве режиссера, передает StarHit.

Пугачева 1 сентября привезла своих детей Гарри и Лизу на торжественную линейку в Первую московскую гимназию, но не стала заходить в здание школы. Несмотря на это, певица все-таки поздравила школьников с Днем знаний.

Также Пугачева сообщила о своем первом желании после возвращения в Москву. По ее словам, в планах у нее много дел, но первое — это «набить морду» одному человеку.

Таролог Саона считает, что Примадонна вернулась в Россию для «разведки». Отмечается, что она вернулась без своего мужа, телеведущего Максима Галкина. По словам таролога, это спровоцировало появление разного рода домыслов и предположений.

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