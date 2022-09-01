«Морду бить»: Пугачева рассказала о первом желании после возвращения в Москву

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева сообщила о своем первом желании после возвращения в Москву.

— Да много чего… Морду набить одному человеку, — заявила она.

При этом артистка не уточнила, кого она имела в виду, передает Super.ru.

В этот же день Примадонна привезла своих детей Гарри и Лизу на торжественную линейку в Первую Московскую гимназию, но не стала заходить в здание школы. Несмотря на это, певица все-таки поздравила школьников с Днем знаний.

Таролог Саона выразила мнение, что певица вернулась в Россию после нескольких месяцев отсутствия для «разведки». Отмечается, что она вернулась без своего мужа телеведущего Максима Галкина. По словам таролога, это спровоцировало появление разного рода домыслов и предположений.

Помимо Пугачевой, на прошлой неделе в Россию вернулся и Валерий Меладзе. По словам, лидера рок-коллектива «7Б» Ивана Демьяна, подобные Меладзе и Пугачевой артисты не понимали, что происходило еще восемь лет назад, поэтому молчали и боялись, посчитали, что из-за позиции будет невозможно куда-то выехать из страны.