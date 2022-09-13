Эксперт пояснила, кого коснется повышение пенсии с 1 октября

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Некоторым из тех, кому исполнилось 80 лет, в октябре проиндексируют пенсию. В два раза увеличится фиксированная выплата по старости, но только для неработающих пенсионеров. Об этом сообщила член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— В два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Им не нужно будет подавать заявление, стоять в очередях, — рассказала она в интервью порталу Ura.ru.

Депутат отметила, что фиксированная выплата составляет в основном 6,5 тысяч рублей.

Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении. Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила, что при увольнении в связи с выходом на пенсию не нужно соглашаться на переход на срочный трудовой договор. Она добавила, что при увольнении пенсионера по сокращению работодатель обязан выплатить выходное пособие. Однако иногда он предлагает перейти на срочный договор.