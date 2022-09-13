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Патрушев заявил, что цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Патрушев заявил, что цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты
Фото: skfo.gov.ru

Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на огромную помощь со стороны Запада Украине и санкционное давление на РФ. Об этом в понедельник, 12 сентября, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

— События вокруг Украины показывают, что Соединенные Штаты и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирного населения, — сказал он на совещании по вопросам нацбезопасности в Сибирском федеральном округе.

Патрушев подчеркнул, что, несмотря на помощь Запада «нацистскому киевскому режиму» и антироссийские санкции, цели спецоперации будут достигнуты, передает РИА Новости.

22 августа Патрушев допустил, что Соединенные Штаты скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу. Он отметил, что государственный долг США на данный момент составляет 30 триллионов долларов. По его словам, к такому показателю привел неконтролируемый рост заимствований США.

Украина Санкции Спецоперации Николай Патрушев
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