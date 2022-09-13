Ортопед сообщил, сколько шагов нужно проходить в день

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При малоподвижном образе жизни человеку необходимо делать в день до трех тысяч шагов, здоровому взрослому человеку — 10 тысяч, а физически активному до 20 тысяч шагов. Об этом сообщил травматолог-ортопед Лев Дунаев.

— Все зависит от возраста человека, его спортивной подготовки, состояния здоровья. При хорошей физической форме можно проходить в день и 20 тысяч шагов, что приблизительно составляет 14 километров. В обществе закрепился показатель 10 тысяч, который изначально был связан с изобретением шагомера. Эту цифру действительно можно назвать усредненной для здорового взрослого человека. При малоподвижном образе жизни даже три тысячи шагов в день окажут положительный эффект на здоровье. Важно прислушиваться к своему организму и выбирать комфортную нагрузку, — пояснил он.

Врач отметил, что полезнее не то, сколько человек проходит в день, а то, как он это делает. По его словам, ходьба на свежем воздухе повышает эмоциональный статус и поднимает настроение.

— Стремление побить новый рекорд может вызвать чувство неудовлетворенности, что негативно скажется на эмоциональном состоянии, — предупредил ортопед.

Дунаев указал, что даже полчаса прогулок неспешным шагом положительно скажется на здоровье сосудов. По его словам, исследования указывают, что у тех, кто ежедневно проходит пешком 30 минут на 20 процентов снижается риск возникновения инсульта, а при ускоренном темпе на 40 процентов.

— Когда человек гуляет, у него снижается артериальное давление, начинает активнее работает сердце, повышается выносливость, улучшается кровоснабжение всех органов и систем. Такая тренировка способствует профилактике варикозной болезни. При движении работают мышцы голени, стимулирующие отток венозной крови от ног к сердцу, поэтому прогулки помогают избежать ее застоя, — рассказал медик в беседе с порталом Ura.ru.

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