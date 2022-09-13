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Капитальный ремонт дома 1937 года постройки в Басманном районе завершится осенью

Лейла Алиева
Город
Капитальный ремонт дома 1937 года постройки в Басманном районе завершится осенью
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, Новорязанская улица, 30 Карта всех событий

В рамках реализации столичной программы капитального ремонта ведутся работы по обновлению дома № 30 на Новорязанской улице. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Специалисты проводят ремонт фасада, крыши, подвальных помещений, а также замену внутренних инженерных систем. Завершить все работы планируется осенью этого года.

Важной задачей является восстановление исторического портрета этого шедевра архитектуры. Работа по обновлению фасада дома была разбита на несколько этапов. В рамках первого этапа сняли старый красочный и штукатурный слои, после этого заделали трещины и сколы специальным строительным составом. А на втором — нанесли биозащитный состав на цоколь и произвели окраску современными красками на акриловой основе.

Для снижения пожароопасности специалисты покрыли все деревянные элементы современным огнезащитным составом, а также отремонтировали кирпичные ветшахты, заменили ограждения и утеплили чердачные перекрытия.

Накануне в столичном районе Кузьминки завершился комплексный капитальный ремонт трех домов, построенных в 1960-е годы. Для этого был разработан уникальный проект проведения работ.

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