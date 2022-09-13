Минфин России отметил эффективность работ по финансовому просвещению москвичей

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В Москве создается система повышения финансовой грамотности населения, которая становится неотъемлемой частью комфортной городской среды. Работа Правительства Москвы в этом направлении является инвестицией в человеческий капитал и вкладом в социально-экономическое развитие столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Сотрудники столичного Департамента финансов приняли участие в сессии «Финансовая грамотность как фактор успешного экономического развития региона и государства» вместе с представителями Минфина России, Банка России, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Ассоциации развития финансовой грамотности.

— Повышение финансовой грамотности москвичей положительно сказывается на формировании в городе благоприятного экономического климата, позволяет горожанам на новом качественном уровне принимать участие в управлении развитием города и, безусловно, отражается на бюджетных показателях. Каждый житель должен иметь возможность в удобном для него формате получить необходимые финансовые знания. Мы хотим, чтобы как можно больше москвичей почувствовали пользу от получения новых знаний, чтобы финансовая грамотность становилась полезной привычкой и для каждого отдельного человека, и для города, и для государства, — отметила заместитель руководителя городского департамента финансов Юлия Комкова.

В свою очередь заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков оценил работу столичного правительства по финансовому просвещению. Он отметил, что систему непрерывного повышения финансовой грамотности необходимо выстраивать вокруг человека, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

12 сентября Минфин России на VI Московском финансовом форуме (МФФ) вручил департаменту финансов столицы диплом «За высокое качество управления региональными финансами» и почетную грамоту за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения.