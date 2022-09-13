Станцию БКЛ «Сокольники» полностью обеспечили электроснабжением

Рабочие готовят станцию Большой кольцевой линии «Сокольники» к открытию / Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станция Большой кольцевой линии метро «Сокольники» полностью обеспечена электроснабжением. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 13 сентября.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Он отметил, что строительство БКЛ — один из важнейших проектов, и все новые станции вовремя обеспечивают требуемым электроснабжением с резервом.

Заммэра добавил, что подключение к сетям станции «Сокольники» потребовало прокладки двух кабельных линий 20 киловатт протяженностью почти 12,5 километра. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила более семи мегаватт.

— Распределительные сети напряжением 20 киловатт характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы, — объяснил Бирюков.

12 сентября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили грузовые испытания эскалаторов на строящейся станции БКЛ «Нагатинский Затон».