Андрей Бочкарев: Готовность путепроводов на одном из южных участков МСД оценивается в 90 процентов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Маршала Шестопалова Карта всех событий

Четыре путепровода на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На данном участке скоростного диаметра строится десять искусственных сооружений: четыре путепровода, четыре подземных пешеходных перехода и два очистных сооружения. Путепроводы возводятся через Кавказский бульвар, Кантемировскую улицу, реку Городня и Котляковский ручей. Общая строительная готовность путепроводов оценивается в 90 процентов, — сказал он.

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в ближайшее время на путепроводах будут выполнены работы по покраске пролетных строений, произведен монтаж деформационных швов и уложен первый слой асфальтобетонного покрытия. Выполняются работы по установке мачт освещения.

— Общая строительная готовность участка московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги составляет 63 процента, — проинформировал Кравцов.

По окончании устройства дорожного покрытия предстоит завершить благоустройство прилегающей территории, в которое входит посев трав, высадка деревьев и кустарников, резюмировал он.

12 сентября Бочкарев сообщил, что специалисты завершили грузовые испытания эскалаторов на строящейся станции БКЛ «Нагатинский Затон».