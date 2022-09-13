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Андрей Бочкарев: Около 70 процентов школ и детских садов Москвы строят инвесторы

Елена Самойлова
Город
Андрей Бочкарев: Около 70 процентов школ и детских садов Москвы строят инвесторы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала года в столице построено 37 детских образовательных объектов, причем 26 из них возведены за счет средств инвесторов. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего с начала года в городе построено 22 детских садика и 15 школьных зданий. Традиционно в общем объеме очень высока доля инвесторских объектов — 17 садов и девять школ возведены девелоперами, то есть около 70 процентов, — рассказал он.

По словам заммэра, здания образовательных учреждений строят преимущественно в новых кварталах. Это касается крупных проектов реорганизации бывших промзон, Новой Москвы и кварталов реновации. Бочкарев добавил, что дополнительные предназначенные для учебы здания получают и уже сложившиеся городские районы, если это необходимо.

Глава Стройкомплекса напомнил, что всего в этом году должно быть построено 56 детских садов и школ, и 34 из них — за счет внебюджетных средств.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что с начала текущего года в столице ввели в эксплуатацию 7,6 миллиона квадратных метров недвижимости, что составило 86 процентов от годового плана. Он добавил, что большая часть введенных построек относится к жилому сектору — четыре миллиона «квадратов».

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