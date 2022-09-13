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«Слишком стара»: Ди Каприо высмеяли на «Эмми» за его любовные предпочтения

Евгений Жуков
Общество
«Слишком стара»: Ди Каприо высмеяли на «Эмми» за его любовные предпочтения
Фото: Walt Disney Television / CC BY-ND 2.0

Телеведущий Кенан Томпсон во время церемонии «Эмми» пошутил над актером Леонардо Ди Каприо в понедельник, 12 сентября.

Изначально Томпсон вышел на сцену, чтобы поздравить актрису Зендаю с ее наградой, но при этом не забыл пройтись по личной жизни Ди Каприо.

— На прошлой неделе Зендае исполнилось 26 лет. С днем рождения! 26 лет — странный возраст для Голливуда. Ты достаточно молода, чтобы играть старшеклассницу, но уже слишком стара, чтобы встречаться с Леонардо Ди Каприо, — пошутил телеведущий.

Томпсон имел в виду любовные предпочтения актера — за последнее время Ди Каприо ни разу не был замечен в отношениях с девушками старше 25 лет, передает сайт Teleprogramma.pro.

1 сентября сообщалось, что актера заметили в обществе украинской модели Марии Береговой. Девушке всего 22 года, что вполне вписывается во вкусы 47-летнего Ди Каприо.

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что между партнерами в отношениях разница в возрасте не должна превышать семь лет, иначе могут возникнуть проблемы и разногласия.

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