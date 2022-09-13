В России растет число людей, интересующихся вопросами финансовой грамотности

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В России увеличивается число людей, которые интересуются финансовой грамотностью. Сейчас высокий уровень финансовой грамотности есть у 10–12 процентов россиян, сообщила руководитель центра финансовой грамотности НИФИ Анна Харнас.

— Количество людей, интересующихся финансовой грамотностью, стремительно увеличивается. За последние полгода рост составил порядка 20 процентов по сравнению с данными за 2021-й, — сказала Харнас в комментарии РИАМО.

Она добавила, что сейчас заинтересованы повысить финансовую грамотность 53 процента жителей страны. Более 20 процентов опрошенных отметили, что хотели бы повысить свой доход, а 11 процентов хотят научиться вести личный бюджет.

Харнас добавила, что общий уровень финансовой грамотности у россиян находится на уровне 60 процентов. Около трети жителей почти не умеют оценивать ситуацию и принимать разумные финансовые решения.

До этого сообщалось, что Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует изменить методы оценки доходов российских граждан, включив в них бонусы и инвестиции, передает ФАН.

До этого финансист Евгений Коган предупредил о рисках вкладов в долларах и евро.