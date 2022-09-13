Ефимов: Более 120 инвесторов построят в Москве новое жилье и объекты инфраструктуры

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В этом году 123 собственника земельных участков в столице подготовили данные территории для строительства жилых объектов, что принесет городу свыше 10 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Активность инвесторов в столице не снижается, несмотря на санкционное давление: они по-прежнему готовы вкладывать средства в возведение различной недвижимости. С начала 2022 года 123 собственника земельных участков поменяли вид их разрешенного использования на предусматривающий строительство жилья, — отмети он.

В настоящее время в столице действуют постоянные и антикризисные меры поддержки девелоперов. Так, собственники земельных участков, меняющие вид их разрешенного использования, имеют право внести платеж за это единовременно или в рассрочку.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, собственники земельных участков могут воспользоваться еще одной льготой: в случае смены ВРИ участка на строительство объектов, благодаря которым в городе появятся новые рабочие места, плата с девелоперов не взимается. Такой преференцией в текущем году воспользовались два инвестора, которые сэкономили около 500 миллионов рублей.

До этого стало известно, что до конца 2027 года инвесторы построят и передадут городу по договорам участия в развитии инфраструктуры 12 объектов образования, они появятся в ТиНАО.