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Эксперт рассказал об изменениях на рынке недвижимости

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал об изменениях на рынке недвижимости
Фото: Depositphotos

Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский оценил ситуацию на рынке жилья.

По словам эксперта, падение цены наблюдается в большей степени на вторичном уровне жилья, так как там поддержка государства в виде различных программ не оказывается. В частности, сложно идут продажи апартаментов.

По мнению эксперта, в будущем продавцы на вторичном рынке начнут существенно снижать стоимость объектов. Разрыв между ценами на вторичное и первичное жилье станет более серьезным. Тогда потенциальные покупатели начнут уходить с рынка первичного жилья, которому придется в ответ корректировать цены, передает издание «Невские новости».

До этого президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила, почему не стоит покупать апартаменты в подвалах.

Цены Недвижимость Жилье
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