Рафик Загрутдинов: На стройплощадке Больницы имени Святого Владимира запущен Дронопорт

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На стройплощадке будущей Детской больницы имени Святого Владимира будет работать Дронопорт NovoBIM. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Дрон самостоятельно с заданной частотой будет совершать облет площадки и при этом делать фотографии в высоком разрешении. Эти снимки затем привязываются к координатам, и при помощи фотограмметрии создается высокоточная 3D-копия реального объекта на заданное число. Таким образом, мы контролируем, когда были проведены те или иные работы, в каком объеме и темпе они идут, — сказал он.

Отмечается, что разработка позволит снизить затраты на контроль реконструкции больницы на 20 процентов. По данным разработчиков, такого результата можно добиться благодаря сокращению расходов на выезды специалистов и возможности заранее выявить проблемы.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что до конца текущего года в столице появится 11 новых объектов здравоохранения общей площадью 285 тысяч квадратных метров. По его словам, с начала 2022 года рабочие ввели в эксплуатацию пять медицинских объектов.