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Грузовик перевернулся на западе столицы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик перевернулся на западе столицы. Видео
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Лобачевская эстакада Карта всех событий

Грузовик перевернулся на проезжей части улицы Лобачевского в районе дома №100 корпус 1. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 13 сентября.

Видео: пресс-служба Дептранса Москвы

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло в понедельник, 12 сентября, Можайском районе столицы. Столкнулись несколько автомобилей.

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