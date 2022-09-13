Грузовик перевернулся на западе столицы. Видео

Грузовик перевернулся на проезжей части улицы Лобачевского в районе дома №100 корпус 1. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 13 сентября.
На месте происшествия работают оперативные службы города.
Движение на участке затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Другое ДТП произошло в понедельник, 12 сентября, Можайском районе столицы. Столкнулись несколько автомобилей.