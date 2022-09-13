Один человек пострадал в результате ДТП на западе столицы

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Россия, Москва, Лобачевская эстакада Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД помогают городским службам устранять последствия ДТП на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы во вторник, 13 сентября.

Помимо этого сотрудники ведомства обеспечивают безопасность на месте происшествия. По факту ДТП проводится административное расследование.

Авария, о которой идет речь, произошла на повороте с улицы Лобачевского на Мичуринский проспект. Водитель КамАЗа, перевозившего грунт, не справился с управлением, в результате чего грузовик перевернулся.

Шофер пострадал и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщил Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

На участке дороги затруднено движение. Оно осуществляется по трем полосам из пяти.

Момент аварии попал в объектив видеокамеры.