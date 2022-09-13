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Ежегодная акция «Колокол памяти» пройдет в Москве 30 октября

Евгений Жуков
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Ежегодная акция «Колокол памяти» пройдет в Москве 30 октября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Акция «Колокол памяти» пройдет у монумента «Стена скорби» на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца 30 октября с 10 утра до 10 вечера. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы во вторник, 13 сентября.

Известно, что организатором мероприятия выступит Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий.

3 сентября сообщалось о Всероссийском конкурсе молодых журналистов «Памяти героев», в котором могли поучаствовать юные жители столицы. Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза Ивана Конева. Молодые журналисты смогли побеседовать с родственниками маршала, ветеранами, сражавшимися под его командованием, создателями мемориалов.

Также 6 сентября в Музее Победы открылась выставка «Надежный тыл», посвященная защитникам Отечества не только на огневых рубежах, но и в тылу. В качестве экспонатов организаторы представили личные вещи и обмундирование участников Великой Отечественной войны, среди которых медали, военная одежда тех лет и предметы солдатского быта.

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