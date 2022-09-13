«Свобода и раскованность»: кинокритик оценил вклад Жан-Люка Годара в мировой кинематограф

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В возрасте 91 года ушел из жизни франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар. Кинокритик Валерий Фомин рассказал «Вечерней Москве» о влиянии легендарного режиссера на мировой кинематограф.

По его словам, режиссер Жан-Люк Годар привнес элементы живости и свободы в фильмы. Тем не менее, по мнению Фомина, Годар не оказал большого влияния на мировой кинематограф.

— С одной стороны, Годар привнес элементы живости, драматургии жизненного потока, свободы повествования. Но какого-то глубокого и содержательного обогащения его фильмов не было. Формально он оказал свое влияние на кинематограф свободой и раскованностью, которую себе никто не позволял до него. Я бы не сказал, что Жан-Люк Годар смог привнести что-то новое, что улучшило мировой кинематограф, — сказал Фомин.

Жан-Люк Годар родился в 1930 году в Париже. Режиссер стоял у истоков французской новой волны в кинематографе. За свою карьеру он успел попробовать себя в роли кинокритика, актера, монтажера, сценариста и в других специальностях.

В начале своей карьеры Годар активно критиковал «традицию качества» французского кинематографа. Позже со своими единомышленниками он начал снимать собственное кино. Их объединение получило название «Французская новая волна».

Дебют режиссера состоялся с выпуском картины «На последнем дыхании». Фильм вышел в свет в 1960 году, а главные роли в нем сыграли Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Картина отличалась методом создания. Сценарий писался перед началом съемочного дня, а реплики актеров придумывались на ходу.