Диетолог дала советы по питанию до и после тренировок

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Руководитель клиники коррекции веса и диетологии Первой градской больницы им. Н. И. Пирогова, врач-диетолог, терапевт Светлана Исакова дала советы по питанию до и после тренировок.

Так, нельзя заниматься спортом натощак. В этом случае можно спровоцировать головные боли, мышечную слабость и даже потерять сознание от недостатка глюкозы и энергии. Питание перед тренировкой способствует некоторому повышению уровня адреналина. Это помогает бодрее приступить к тренировке и эффективно ее провести.

Как отметила эксперт, пить желательно за 30-40 минут до тренировки.

Перейти к полноценному приему пищи можно через полтора часа после занятий. Лучшее сочетание: белок плюс сложные углеводы. Например, отварные или тушеные овощи с мясом, рыбой или птицей, передает aif.ru.

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