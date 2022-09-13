Мужчина украл колеса с машины каршеринга на востоке столицы

Мужчина воровал колеса с автомобилей каршеринга на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 13 сентября.
По ее словам, злоумышленник орудовал в районе Вешняки. Одно из преступлений он совершил на улице Старый Гай. С помощью инструментов мужчина скрутил четыре колеса с машины и похитил их, чтобы позже продать.
Ущерб от данного эпизода оценили в 33 тысячи рублей.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего подозреваемого. Полицейские установили причастность мужчины к пяти аналогичным преступлениям на территории Восточного округа столицы.
Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
В понедельник, 12 сентября, в Зеленограде задержали серийную воровку мобильных телефонов.