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Мужчина украл колеса с машины каршеринга на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина украл колеса с машины каршеринга на востоке столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве
Россия, Москва, улица Старый Гай Карта всех событий

Мужчина воровал колеса с автомобилей каршеринга на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 13 сентября.

По ее словам, злоумышленник орудовал в районе Вешняки. Одно из преступлений он совершил на улице Старый Гай. С помощью инструментов мужчина скрутил четыре колеса с машины и похитил их, чтобы позже продать.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Ущерб от данного эпизода оценили в 33 тысячи рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего подозреваемого. Полицейские установили причастность мужчины к пяти аналогичным преступлениям на территории Восточного округа столицы.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

В понедельник, 12 сентября, в Зеленограде задержали серийную воровку мобильных телефонов.

Восточный административный округ (ВАО) Москва Уголовные дела Задержания Район Вешняки
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