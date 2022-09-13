Болеее 6 миллионов пассажиров воспользовались бесплатными пересадками по «Тройке»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала запуска бесплатных пересадок в наземном транспорте сервисом воспользовались более шести миллионов раз по «Тройке», привязанной к личному кабинету в приложении «Метро Москвы». Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы развиваем пассажирские сервисы, чтобы поездки по городу становились не только комфортными, но и выгодными. С осени прошлого года мы впервые сделали бесплатными пересадки на всем наземном транспорте по карте «Тройка». За год работы пассажиры воспользовались сервисом более шести миллионов раз. Около 4,3 миллиона бесплатных пересадок совершено с начала этого года, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, каждый четвертый пассажир регулярно пользуется бесплатными пересадками в наземном транспорте. Большинство пользователей высоко оценивает удобство сервиса и возможность выбрать оптимальный маршрут. Кроме того, услуга позволяет пассажирам экономить более 500 рублей в месяц, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов сообщил, что департамент выпустил тематическую «Тройку», посвященную сервису «МультиТранспорт Вело».