Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Болеее 6 миллионов пассажиров воспользовались бесплатными пересадками по «Тройке»

Елена Самойлова
Город
Болеее 6 миллионов пассажиров воспользовались бесплатными пересадками по «Тройке»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала запуска бесплатных пересадок в наземном транспорте сервисом воспользовались более шести миллионов раз по «Тройке», привязанной к личному кабинету в приложении «Метро Москвы». Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы развиваем пассажирские сервисы, чтобы поездки по городу становились не только комфортными, но и выгодными. С осени прошлого года мы впервые сделали бесплатными пересадки на всем наземном транспорте по карте «Тройка». За год работы пассажиры воспользовались сервисом более шести миллионов раз. Около 4,3 миллиона бесплатных пересадок совершено с начала этого года, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, каждый четвертый пассажир регулярно пользуется бесплатными пересадками в наземном транспорте. Большинство пользователей высоко оценивает удобство сервиса и возможность выбрать оптимальный маршрут. Кроме того, услуга позволяет пассажирам экономить более 500 рублей в месяц, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов сообщил, что департамент выпустил тематическую «Тройку», посвященную сервису «МультиТранспорт Вело».

Транспорт Максим Ликсутов Карта «Тройка» Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте