Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура организовала проверку по факту отравления каратистов в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту отравления каратистов в Подмосковье
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Прокуратура организовала проверку по факту отравления юных каратистов в подмосковном Дмитрове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 13 сентября.

По ее словам, сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», расположенного в деревне Парамоново, а также организации, оказывающей услуги питания.

По факту отравления свою проверку устроил и Роспотребнадзор, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 сентября, в понедельник, в городском округе Дмитров. Семеро юных спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет обратились за медицинской помощью после приема пищи в столовой спортивной базы, в которой молодые каратисты проходили сборы.

Подмосковье Отравления Карате Московская область Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте