Прокуратура организовала проверку по факту отравления каратистов в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Прокуратура организовала проверку по факту отравления юных каратистов в подмосковном Дмитрове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 13 сентября.

По ее словам, сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», расположенного в деревне Парамоново, а также организации, оказывающей услуги питания.

По факту отравления свою проверку устроил и Роспотребнадзор, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 сентября, в понедельник, в городском округе Дмитров. Семеро юных спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет обратились за медицинской помощью после приема пищи в столовой спортивной базы, в которой молодые каратисты проходили сборы.