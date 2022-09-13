Эксперт рассказала, как изменилось финансовое поведение россиян

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О том, как изменилось финансовое поведение россиян за последние месяцы, рассказала руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Анна Харнас.

Как отметила эксперт, любое экономическое и социальное событие сильно влияет на финансовое поведение. Люди очень быстро реагируют на внешние вызовы. Начинаются метания: переводы из одной валюты в другую, вывод денег со счетов и вкладов в кеш, смена инвестиционных стратегий.

Многие начинают задумываться, как сохранить свои сбережения. Так, в этом году вырос интерес к депозитам. 41 процент россиян по результатам опроса кладут сбережения на срочные вклады.

Кроме того, растет количество людей, интересующихся мерами господдержки, социальными льготами и выплатами. Исследование показало, что 34 процента финансовых запросов в поисковиках касаются этой темы. Также люди часто интересуются вопросами, куда выгоднее вложить деньги и как защитить накопленные средства от мошенников, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что российских школьников начнут обучать финансовой грамотности. С 1-го по 5-й класс преподавать элементы финансовой грамотности будут на уроках математики и окружающего мира. С 5-го по 9-й класс соответствующие знания дадут также на занятиях по математике, обществознанию и географии, сообщает издание «Невские новости».

До этого финансист Евгений Коган предупредил о рисках вкладов в долларах и евро.